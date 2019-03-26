الصحة الألمانية ترحب بتجدد النقاش حول التطعيم الإجباري ضد الحصبة

رحبت وزارة الصحة بتجدد النقاش حول التطعيم الإجباري ضد مرض الحصبة.

وقال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين، إن المحادثات لا تزال جارية ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يدلي بتصريحات حول الوضع الراهن لهذا النقاش.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تشعر بقلق كبير حيال تزايد المرض المعدي.

وأشار المتحدث إلى أنه كان قد جرى في الدورة التشريعية السابقة إقرار بعض القواعد المشددة بينها تقديم مشورة إلزامية للآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى دور الحضانة، وتابع أن الوزارة تعتزم الآن متابعة كيفية سير هذه التدابير.

كان كارل لاوترباخ خبير الصحة ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال إنه يجري محادثات مع وزير الصحة ينس شبان حول التطعيم الإجباري وإنه "متفائل بأن بإمكاننا طرح مقترح بهذا الشأن قريبا".

في المقابل، يتسم موقف حزب الخضر داخل البرلمان بالميل إلى التشكك في مسألة التطعيم الإجباري، وقالت كوردولا شولتس-اشه، خبيرة الصحة في الحزب إنه بدلا من الاعتماد على العقوبات والإجبار، يجب تعزيز الثقة في تقديم مشورة جيدة والتعامل مع الاضطراب السائد.

كانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في يناير الماضي أن عدد الإصابة بمرض الحصبة على مستوى العالم ارتفع في عام 2017 بنسبة 30% مقارنة بعام 2016، وأشارت المنظمة إلى أن عدد حالات الإصابة بهذا المرض في منطقة أوروبا ارتفع من 5273 حالة فقط في 2016 إلى 23 ألفا و927 حالة في 2017.