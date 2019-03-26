مقدسي يضطر إلى هدم منزله تفاديا لدفع غرامات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي

قام المواطن المقدسي أحمد العباسي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزله "قيد الإنشاء" بيده في بلدة سلوان بالقدس؛ تفاديًا لدفع غرامات مالية لطواقم وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان، في بيان اليوم - أن المواطن العباسي شرع بهدم منزله في حي (رأس العامود) بسلوان بحجة البناء دون ترخيص، مشيرًا إلى أنه بدأ ببناء منزله شهر أكتوبر الماضي، وأصدرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بهدم منزله قبل حوالي شهر ونصف، وعادت واقتحمته يوم أمس وأمرته بالهدم خلال أسبوعين.

يشار إلى أنه غالبًا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبًا لدفع تكاليف الهدم العالية.

ويمثل هدم المنازل ركنًا أساسيًا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.