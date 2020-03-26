الكرملين: روسيا ليس لديها وباء فيروس كورونا

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما حظرت البلاد الرحلات الجوية الدولية وفرضت موسكو إجراءات حجر صحي أشد صرامة.

وقال بيسكوف في تعليقات نقلتها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء: "ليس لدينا وباء بحكم الواقع، ونأمل أن يكون من الممكن منعه، ما زلنا بحاجة إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو".

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعرب في وقت سابق، اليوم الخميس، عن ثقته أن روسيا سوف توقف تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بوتين القول إن التغلب على الفيروس مسألة وقت، كما أنها تعتمد على كفاءة العمل المشترك بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال.

وكانت روسيا قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الشاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وشملت تقييد حركة الطيران ووضع الأفراد المصابين بالفيروس في الحجر الصحي.

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلي المؤسسات التجارية اليوم: "عندما يتغير الوضع، بالتأكيد سوف يتغير للأفضل، هذا أمر أكيد"، مضيفا: "زملاؤنا يتوقعون أننا سوف نتعامل مع فيروس كورونا خلال شهرين أو ثلاثة. وهذا بالطبع تكهن جيد، لأن بعض الدول تقول أن الحرب على الفيروس سوف تكون طويلة للغاية".

كما ناقش بوتين مع ممثلي الشركات الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها أمس الأربعاء، وتشمل إجراءات مالية لدعم الشركات التجارية والأسر.

وأعلنت روسيا عن أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا، معظمها في موسكو، التي شهدت وفاة شخصين على الأقل بسبب الفيروس المميت.

وحذر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، هذا الأسبوع من أن العدد الفعلي للحالات ربما "أكبر بكثير" مما تم الإبلاغ عنه.