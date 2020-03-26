 الصحة الكويتية: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 49 حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الكويتية: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالي 49 حالة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 10:00 ص | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 10:00 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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