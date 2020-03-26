أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، تسيير رحلتين جويتين، اليوم، من لندن إلى القاهرة، لإعادة المصريين العالقين فى المملكة المتحدة، موضحة أن الرحلتين ستقلعان من مطار «جاتويك» وتحملان أرقام «SM 4456»، و«SM 2458».

وأشارت مكرم، فى تصريحات، الأربعاء، إلى أنه تم التواصل مع وزير الطيران المدنى محمد منار، الذى أكد التنسيق مع السلطات البريطانية لإقلاع الرحلتين، مناشدة المصريين العالقين فى المملكة المتحدة الراغبين فى العودة إلى وطنهم، بضرورة الإسراع فى التسجيل عبر الموقع «www.flyaircairo.com».

وتابعت الوزيرة: «أن الدولة لم ولن تنسى أبناءها فى الخارج أو الداخل، وأن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدى الساعة لتلقى جميع الاستفسارات والأسئلة التى تصل من المصريين بالخارج من مختلف دول العالم، وبناء على ذلك يتم التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم فى ذلك الشأن».

وفيما يتعلق بتخصيص رحلات لإعادة المواطنين الراغبين فى العودة من الخارج، أكدت أن هناك عددا من المحددات تتيح اتخاذ القرار، أولها تحديد الأعداد الراغبة فى العودة عن طريق رؤساء الجاليات وإبلاغها للسفارة أو لغرفة عمليات وزارة الهجرة الخاصة بالعالقين.

وأضافت: «أن المحدد الثانى التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدولة الأخرى للموافقة على تسيير طيران استثنائى وفقا لما تحدده كل دولة من إجراءات احترازية»، بينما يأتى المحدد الثالث وهو التنسيق مع وزارة الطيران المدنى المصرية لتخصيص رحلة والإعلان عنها.