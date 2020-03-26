«الصحة العمانية» تلزم المواطنين والمقيمين القادمين من خارج السلطنة بالعزل الصحي

أكدت وزارة الصحة العمانية للمواطنين والمقيمين بأن العزل الصحي ملزم على كل القادمين من خارج السلطنة، سواء كانوا طلبة أم غيرهم من الفئات.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء العمانية - إنه سيتم توفير العزل المؤسسي لمن لا تتوفر له الظروف المناسبة (غرفة بدورة مياه) للعزل في المنزل، بينما يمكن لمن تتوفر له تلك الظروف أن يخضع للعزل الصحي المنزلي.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي عند استقبال العائدين من السفر وعدم المصافحة أو العناق كإجراء احترازي من فيروس كورونا.