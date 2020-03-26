التعاون الإسلامي تدعو الدول الأعضاء للإسراع في إنتاج علاج يقضي على كورونا

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، والمؤسسات البحثية وعلماء العالم الإسلامي، إلى العمل والتكاتف والتنسيق من أجل المسارعة والإسهام في إنتاج لقاح أوعلاج لفيروس كورونا "كوفيد-19" يقضي على هذه الأزمة التي تهدد العالم، مشددا على ثقته بطاقات وقدرات دول العالم الإسلامي، وكوادرها البشرية على العمل والابتكار والإنتاج.

وشدد العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - اليوم الخميس على مؤازرة المنظمة لكل الجهود المبذولة من قبل دولها للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا دعم المنظمة لدولها الأعضاء في هذه الظروف للحد من انتشار الفيروس، محذرا من خطر الإشاعات أو الالتفات إليها والاكتفاء بالمصادر الرسمية في تلقي المعلومات والأخبار.

وجدد العثيمين، تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية، أحد أجهزة المنظمة المتخصصة في مساعدة الدول الأعضاء من خلال الدعم الذي خصصه لمواجهة هذه الجائحة.