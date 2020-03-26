البرتغال: ارتفاع 40% في وفيات كورونا خلال يوم واحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات في البرتغال جراء تفشي فيروس كورونا زادت بنسبة 40 في المئة خلال أربع وعشرين ساعة.

وأكدت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة في لبلاد "إس إن إس" وفاة 17 حالة جديدة بالمرض، ليزيد الإجمالي إلى 60 وفاة.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بنسبة 18 في المئة خلال نفس الفترة الزمنية، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 3500 حالة.

وقالت الهيئة إن هناك حوالي 252 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 61 مريضا بالعناية المركزة.

وأثار وزير الدولة للصحة أنطونيو سيلز في حديثه للصحفيين في العاصمة لشبونة اليوم الخميس، مخاوف بشأن قدرة المستشفيات المحدودة في البلاد.

وقال إن: "من المهم للغاية ألا يصبح جميع المصابين مرضى"، مؤكدا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وأعلنت البرتغال حالة الطوارئ أمس الأربعاء، وهي الأولى منذ عودة البلاد للديمقراطية في عام 1976.

وخلال هذه الفترة، ستتمتع الحكومة اليسارية بقيادة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بسلطة فرض قيود كبيرة على الحريات التي عادة ما يتمتع بها المواطنون، والإعلام والشركات.

وتظل القيود الصارمة على حرية التنقل سارية حتى يوم 2 أبريل، على الأقل.