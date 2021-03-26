حمدي فتحي يغيب عن الأهلي 45 يوما

سيخسر النادي الأهلي خدمات حمدي فتحي، لاعب الفريق لمدة لن تقل عن 45 يوما بعد إصابته في بشرخ في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة".
وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في إحدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار عن إصابته بشرخ في عظمة الكعبرة.
وبات من المنتظر أن يخسر الأهلي خدمات حمدي فتحي في أربع مباريات هامة في مشوار الفريق هذا الموسم أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في الجولتين الخامسة و السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلي مباراتي الزمالك في الدوري.
وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر وكينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل لكل فريق.