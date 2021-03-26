حمدي فتحي يغيب عن الأهلي 45 يوما

سيخسر النادي الأهلي خدمات حمدي فتحي، لاعب الفريق لمدة لن تقل عن 45 يوما بعد إصابته في بشرخ في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة".

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في إحدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار عن إصابته بشرخ في عظمة الكعبرة.

وبات من المنتظر أن يخسر الأهلي خدمات حمدي فتحي في أربع مباريات هامة في مشوار الفريق هذا الموسم أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في الجولتين الخامسة و السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلي مباراتي الزمالك في الدوري.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر وكينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل لكل فريق.