إسعاف سوهاج: الإصابات تتراوح ما بين كسور ونزيف وارتجاج في المخ





قال هاني فؤاد، مدير مرفق الاسعاف بمحافظة سوهاج، إن عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع الحادث، منوهًا بأن حصر الضحايا مازال مستمرًا.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لجولة «الآن» المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن عدد سيارات الإسعاف المتواجدة في موقع الحادث حاليًا تبلغ 100 عربة، مشيرًا إلى تقديم محافظات قنا والأقصر والفيوم وأسيوط الدعم للمحافظة.



وأوضح مدير مرفق الإسعاف بمحافظة سوهاج، أن الإصابات الواقعة جراء هذا الحادث الكبير تتراوح ما بين كسور ونزيف وارتجاج في المخ.



واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.



وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.