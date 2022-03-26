محمية الغابة المتحجرة تستقبل 100 شاب من ملتقى دور المتطوعين في مواجهة تغير المناخ

• فؤاد: الملتقى فرصة هامة لتبادل الرؤى بين المشاركين من الدول العربية والإفريقية حول قضية التغيرات المناخية

استقبلت محمية الغابة المتحجرة، 100 شاب من الوفود المشاركة فى الملتقي العربي الإفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي البيئة والموارد المائية والرى، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مارس الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية مشاركة الوزارة في هذا الملتقى الهام الذى يشارك فيه وفود من الدول العربية والإفريقية مما يجعل الفرصة سانحة أمام الشباب لتبادل الرؤى والآراء المختلفة وعرض مخاطر التغيرات المناخية لدى دول الوفود المشاركة وتقديم مقترحاتهم للتقليل من آثارها، مشيرة إلى أهمية توقيت هذا الملتقى الذى يأتى فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد شاركت فى فعاليات الملتقى بوفد من قياداتها وعدد من المتخصصين فى مجال التغيرات المناخية، لمشاركة الشباب وعرض الجهود المصرية فى هذا المجال، حيث تعاظم اهتمام الدول فى كل أنحاء العالم بقضية التغيرات المناخية التى أصبح خطرها يهدد كل الدول.