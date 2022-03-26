مانشيني: المنتخب الإيطالي عليه أن يرفع رأسه ويعمل من أجل المستقبل

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن فريقه "يحتاج إلى بعض الوقت للتفكير مليا" و"العمل نحوالمستقبل" ، بعد الفشل في بلوغ كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وسيغيب المنتخب الإيطالي عن مونديال قطر 2022 بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون رد فيالمربع الذهبي من الملحق الفاصل أمس الأول الخميس، وذلك بعد غياب الازوري عن مونديال روسيا 2018.

وكتب مانشيني عبر شبكة "إنستجرام" للتواصل الإجتماعي اليوم السبت "في بعض الآحيان قد تصبح كرة القدماستعارة قاسية للحياة".

وأضاف "في الصيف الماضي كنا على القمة في أوروبا بعد أن أكملنا واحدة من أجمل البطولات في تاريخ المنتخبالوطني، وقبل ساعات قليلة استيقظنا على واحدة من أكثر الأحداث دراماتيكية".

وأشار "انتقلنا من الفرحة الكاملة إلى خيبة الأمل، من الصعب تقبل هذا حقا ، لكن أيضا تقبل الهزائم في الحياة جزء منمسار صحي لنمو الإنسان والرياضة".

وختم مانشيني بالقول "نحتاج إلى بعض الوقت للتفكير مليا ولكي نفهم بوضوح، التحرك الوحيد الصحيح حاليا هوأن نرفع رؤوسنا وأن نعمل من أجل المستقبل".