الإسكان تشارك في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية

شارك الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلاً عن الوزارة، في ختام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية "EGYPT FACILITY MANAGEMENT FORUM"، بحضور كبرى شركات إدارة المرافق في مصر.



حضر المنتدى مجموعة من شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات المرافق، ومجموعة من الجهات المتخصصة من الجمعيات الدولية والمحلية المختصة في مجال إدارة المنشآت كالجمعية الأمريكية "IFMA"، والجمعية المصرية "EJB".



وقال الدكتور سيد إسماعيل: تضمن المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية حول عرض أحدث التجارب الدولية في إدارة المرافق، وطرحت مجموعة متنوعة من الرؤى والأفكار الخاصة بمجال تنفيذ وإدارة المنشآت وتعظيم قيمة الأصول، وخاصة مع زيادة دور شركات الإدارة بالتزامن مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً في الجمهورية الجديدة، وتنفيذ مدن الجيل الرابع".



كما ناقش المنتدى كيفية تطوير دور شركات إدارة المرافق، وتأكيد دور الشركات في تعظيم الاستفادة من المنشآت من خلال المتابعة المستمرة لأحدث أساليب إدارة المرافق للحفاظ عليها وضمان استدامة تقديم الخدمات.