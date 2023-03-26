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بالصور- منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة مالاوي

كريم صلاح
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 1:48 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 1:48 ص

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة مالاوي المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة مالاوي التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وانتهت بفوز الفراعنة 2/ 0بتدريبات بدنية.

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد الكرة و دينا الرفاعي عضو المجلس، لمؤازرة الفريق قبل السفر مساء اليوم الأحد إلى مالاوي ، وطالبهم علام بتحقيق الفوز و العودة بالثلاث نقاط.


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