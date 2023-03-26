شيخ الأزهر: وأد البنات هو أكبر مأساة تعرضت لها المرأة عبر التاريخ

استعرض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، موقف المرأة في المجتمع العربي أثناء الجاهلية ثم ظهور الإسلام وبداية انتشاره.



وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الإمام الطيب" المذاع على القناة "الأولى"، مساء السبت، أن بعض المؤرخين كانوا يروون وضع المرأة في بلاد العرب كان أقل سوءا بما هو عليه في البلاد الأخرى؛ بسبب أخلاق العرب من مروءة وشهامة وحماية الضعيف.



وذكر أنه بالرغم من هذه الأخلاقيات التي اتسم بها المجتمع العربي؛ إلا أنها لم ترق إلى أن يكون قاعدة أخلاقية ثابتة توجه تعاملهم مع المرأة، وأجمع المؤرخين أن المرأة كانت تُحرم من حقها في الميراث، ويتم ربطه بالقدرة على القتال وحمل السلاح.



وعقب قائلًا: "الأمر لم يقتصر على حرمان المرأة من ميراثها؛ بل دخلت كجزء من تركة الأب أو الزوج يرثها الأبناء مع مايرثونه؛ من مال ومتاع وإبل وشياه"، كذلك لا تمتلك الانفصال عن زوجها حتى لو طلقها مائة مرة وتبقى تابعة له حتى تموت أو يموت زوجها.



وأكد أن أكبر المآسي التي مرت على المرأة عبر التاريخ هي مصادرة حياتها فيما عرف بجريمة "وأد البنات"، واصفًا إياها بالشنعاء لا يعرف التاريخ لبشاعتها مثيلًا، منوهًا إلى ترجيح بعض المصادر أن هذه السمة كانت منتشرة بين قبائل معينة "قريش" ليست منها.