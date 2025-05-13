صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي

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الوزارة قالت في بيان إن إسرائيل تتعمد إلحاق الضرر الأكبر بمنظومة الخدمات الصحية في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين من المرضى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، واعتبرته تعمدا إسرائيليا لإلحاق "الضرر الأكبر" بمنظومة الخدمات الصحية في القطاع الذي يواجه إبادة الجماعية منذ 19 شهرا.

وقالت في بيان، إنها تدين "الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء بحق المرضى والجرحى وذلك باستهدافه المباشر لمبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين من المرضى والجرحى أثناء تلقيهم العلاج".

وأوضحت الوزارة أن بين الجرحى طواقم طبية عاملة في مجمع ناصر.

واعتبرت استهداف إسرائيل المتكرر للمستشفيات وملاحقتها للجرحى وقتلهم داخل غرف العلاج "تعمدا لإلحاق الضرر الأكبر بمنظومة الخدمات الصحية وتهديدا لفرص علاج الجرحى والمرضى حتى على أسرة المستشفيات".