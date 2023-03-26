تامر عبدالمنعم: رفضت تقديم نجيب الريحاني فاستقروا على عمرو عبد الجليل

كشف الفنان تامر عبد المنعم رأيه في مسلسل الضاحك الباكي، الذي يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، وجسده الفنان عمرو عبد الجليل مؤخرًَا.



وقال تامر عبد المنعم خلال لقائه مع برنامج (Vip) الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "هي": "أستاذ محمد فاضل كبير، ولكن في كتير كبار وليه وقعاتهم، عدم التعامل بالجدية مع هذا العمل اللي كان ممكن نروي بيه تاريخ وطن مش نجيب الريحاني بس".



واستكمل تامر عبد المنعم حديثه: "أنا اللي اتعرض عليا أقدم نجيب الريحاني في البداية وقولت لازم في حاجات في الورق تتعدل وأستاذ محمد الغيطي قالي ده تمام مش هيتعدل، واستقروا في النهاية على عمرو عبد الجليل لما أنا رفضت".



وأشار الفنان تامر عبد المنعم في حديثه إلى أن السيناريست محمد الغيطي رفع سقف التوقعات لدى الجمهور قبل طرح العمل: "اتكلم باستهتار كده وكان فيها نبرة تعالي".



وردًا على تقديم الفنانة فردوس عبد الحميد شخصية والدة الفنان نجيب الريحاني، قال عبد المنعم: "عشان كان سنها أكبر هتعمل مرحلة أكبر من سنها إزاي يعني- يعني أنا مينفعش أعمل دور راجل عجوز أو دور طالب في ثانوي".



برنامج vip يعرض على شاشة "هي" يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا.