أوكرانيا: نرى بوتين مدفوعا بالخوف من خسارة الحرب

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أعلن ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، أن بلاده ترى أن الدافع المحرك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما أعلنه بخصوص تمركز أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، هو الخوف من هزيمة ممكنة في الحرب.

وذكر بودولياك في العاصمة الأوكرانية كييف: "بوتين يمكن التنبؤ به"، وأضاف أن رئيس الكرملين أقر بهذا الإعلان أنه خائف من خسارة الحرب ضد أوكرانيا.

كما أكد مستشار الرئيس الأوكراني مرة أخرى أنه (أن بوتين) متورط في جرائم لأنه ينتهك حاليا معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن الرئيس الروسي أعلن أمس السبت أن روسيا لن تتنازل عن السيطرة على الأسلحة لبيلاروس، ولكنها ستحتفظ فقط بالصواريخ هناك.

وأضاف أن روسيا لا تتخذ إجراء يختلف عما تفعله واشنطن التي لديها أسلحة نووية أمريكية متمركزة لدى حلفائها في أوروبا.

وقال بوتين إن روسيا تلتزم بالاتفاقات الدولية.