يعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، للإعلان عن تفاصيل بعض التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، وبعض مستجدات العمل في قطاع السياحة بمصر.

ويؤكد الوزير، خلال المؤتمر، أن هناك جهودا كبيرة للنهوض بصناعة السياحة في مصر منها التسهيلات والتيسرات للحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر، وأهمية البنية التحتية القوية التي تشهدها مصر حالياً وخاصة من خلال الطرق التي تربط بين المدن والمحافظات السياحية المختلفة، وكذلك أهمية الاستفادة من الشقق الفندقية الموجودة في مصر ووضع ضوابط ذكية وعادلة لتنظيم عملها، وأهمية منطقة أهرامات الجيزة وما تشهده من تطوير كبير، وضرورة زيادة العمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدي مختلف طوائف الشعب المصري.

ويقدم أحمد عيسى، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، عرضاً تقديمياً موجزاً عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً لتحقيق المستهدف من عدد السائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة حتى عام 2028.

وأشار إلى أهمية تحقيق هذا النمو من خلال قطاع خاص قوي يقود هذه الصناعة للأمام وأن يحكمها إطار تنظيمي كفء وفعال.

كان وزير السياحة والآثار، أكد فى تصريحات سابقة، أن صناعة السياحة في مصر تستحق الكثير والكثير، وأن المشكلة ليست في جانب الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري.

واستعرض نتائج إحدى دراسات السوق التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة وكانت على أعلى مستوى، والتي أثبتت أن هناك 272 مليون سائح محتمل في العالم راغبين في زيارة المقصد السياحي المصري وأن هؤلاء السائحين المحتملين حال زيارتهم لمصر من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.

ولفت إلى تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وهم 12 دولة وتم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة.

واستعرض عيسى، أبرز محاور الاستراتيجية الجاري العمل عليها حالياً والتي جاءت لتحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وثمن على جهود وزير الطيران لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما تحدث عن محور تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة والذي سيتم العمل عليه من خلال خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدي من شأنها أن تساهم في تطوير المنتج السياحي ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر.

وأشار الوزير إلى أبرز ما تقوم به الوزارة في ملف التحول الرقمي بالقطاع، لافتاً إلى الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي أطلقته الوزارة خلال الشهر الجاري باللغة الإنجليزية والذي يحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها، موضحاً أنه سيتم استمرار العمل على تطويره خلال الفترة المقبلة.