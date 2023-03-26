مجلس الأمن القومي الأمريكي: بايدن ملتزم بالإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، في أعقاب الهجمات التي تدعمها إيران.



وأضاف كيربي، في مقالة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنعمل دائمًا للدفاع عن قواتنا ومنشآتنا"، مشيرا إلى بايدن ملتزم "تمامًا" بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، حيث يتمركزون لصد أي فلول من داعش.



وتابع كيربي: "المهمة ضد داعش لن تتغير، لدينا أقل من 1000 جندي في سوريا يسعون وراء ذلك التنظيم الذي لا يزال يقاوم ولا يزال خطيرًا".



وقال مسئولون أمريكيون إن جماعة مدعومة من إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا يوم الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول آخر، ووجه بايدن القوات الأمريكية بالرد في نفس اليوم بضربات جوية دقيقة.



وأشار كيربي، اليوم الأحد، إلى أن بايدن تصرف "بسرعة وجرأة"، قائلاً إن تحركًا أمريكيًا إضافيًا لم يُستبعد.

وأضاف كيربي: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية اتخاذ إجراء أمريكي إضافي إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري الاستمرار في حماية قواتنا ومنشآتنا، سنواصل ذلك وسيتم إرسال هذه الرسالة بصوت عالٍ وواضح".



وتابع: "لقد أظهرنا هنا هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة ستعمل دائمًا بشكل حاسم لحماية شعبنا".