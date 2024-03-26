رياضة دمياط: الانتهاء من متابعة معالجة أوجه القصور بفروع فارسكور

انتهت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، من متابعة فرع فارسكور، ومراكز الشباب التابعة له؛ لتقييم وتقويم ومعالجة أوجه القصور بالمراكز والأندية الرياضية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللجنة انتهت من متابعة فرع فارسكور، بزيارة 7 من مراكز الشباب وهي "شرباص، عزبة النيل، البراشية، الناصرية، عزبة الجامع، الأربعين، النادي الأهلي الرياضي"، حيث راجعت اللجنة السلف والسجلات المالية والإدارية ومدى استيفائها وانتظام التسجيل بها.

وأكدت المديرية، أنه تم الاطلاع على خطة النشاط لكل مركز للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات، ومدى استيفاء السجلات والملفات الخاصة بها، وأسباب عدم تنفيذ بعض المشروعات.

ونوهت المديرية، بأنه تم مراجعة وفحص السجلات الخاصة بمجلس الإدارة والجمعية العمومية والعضوية، ومدى الالتزام بالتعليمات واللوائح بشأن العضوية وقبول العضوية الجديدة.

كما تم التعرف على احتياجات المراكز والملاعب و مستوى الصيانة بها، ومدى توافر المرافق بالمراكز، وقامت اللجنة بتسجيل الملاحظات والتوصيات بسجل المتابعة الخاص بكل مركز شباب، مشددة على ضرورة تلافي ملاحظات لجنة المتابعة المحلية.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.