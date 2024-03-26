مرور بني سويف يشن حملة على سائقي التاكسي لضبط تعريفة الأجرة الجديدة

شنت إدارة مرور بني سويف حملة مكبرة بجميع شوارع وميادين المحافظة على سيارة "التاكسي"، وتم مصادرة عشرات "التاكسي" وحملها بأوناش المرور لمخالفتهم تعريفة الأجرة التي حددتها المحافظة "11 جنيها"، وعدم الالتزام بها بعد زيادة أسعار السولار والبنزين، وذلك لحصول السائقون على 15 و20 جنيها من المواطنين.

يأتي ذلك استجابة لما نشرته "الشروق" تحت عنوان "غضب في بني سويف بسبب عدم التزام سائقي التاكسي والميكروباص بتعريفة الأجرة الجديدة".

من جانبه، زار اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، عددا من مواقف السيارات، شملت مجمع محيي الدين، والذي يضم مواقف سيارات داخل المدينة شرقا وغرباً، وموقف المحافظات والمراكز والخطوط الداخلية بين بني سويف والقرى، كما تفقد مواقف سيارات الواسطي وناصر بجوار شرطة النجدة، والتي تخدم قرى المركزين؛ وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وتفقد السكرتير العام مواقف السيارات، واستوقف عددا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب؛ للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة، فضلا عن الاستماع لبعض مطالب السائقين وشكاوى المواطنين، وتضمنت عدم وجود تعريفة محددة لبعض الخطوط الجديدة ببعض مناطق شرق النيل، وعدم توافر أو صعوبة توفير بعض وحدات وفئات العملة الصغيرة وكسورها.

وأشار السكرتير العام، إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للتنفيذيين المعنيين بمشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال لافتات موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرات به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.