أونروا: لدينا أموال تكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو، بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء: «ما يمكنني قوله اليوم هو أنه يمكننا تشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو.. لكن هذا يظهر أيضا مدى سوء الوضع المالي للمنظمة».

ونوه المفوض العام للأونروا أيضا أن قرار إسرائيل منع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف إلى «منع الأشخاص المعرضين لخطر الموت» من النجاة.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، الأحد، إن الوكالة الدولية أصبحت محرومة من تقديم المساعدة إلى شمال غزة.

وذكر أن «السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على أي من قوافل الأونروا الغذائية إلى الشمال بعد الآن».

وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه دعا، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من الأونروا.

وقال في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن الناس هناك يواجهون «الموت القاسي بسبب المجاعة».

وأضاف: «يجب إلغاء القرار. لا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية».