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الرئيس الإسرائيلي: زعيم حماس مطلوب حيا أو ميتا

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 5:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 5:11 م

يرى الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار هو العمود الفقري في حرب غزة والمفتاح لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال هرتسوج في القدس اليوم الثلاثاء "في النهاية ليس هناك خيار، علينا أن نواصل القتال ويجب أن نصل إلى السنوار - حيا أو ميتا- حتى نتمكن من إعادة المحتجزين.

وتابع الرئيس الإسرائيلي أن الواقع واضح: "كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار".

وأضاف "هو الذي اتخذ قرار هجوم أكتوبر. وهو يسعى لسفك دماء الأبرياء منذ ذلك الحين. وهو الذي يهدف إلى تصعيد الوضع الإقليمي، وتدنيس شهر رمضان، وفعل كل ما من شأنه تحطيم العيش المشترك في البلاد والمنطقة بالكامل، لزرع الفتنة بيننا وبين العالم أجمع".

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