اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من رام الله، بينهم عمال من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمالا، واعتقلت كلا من: سعيد أحمد نخلة، ومحمد فادي دار زيد، ومهند أحمد غوانمة، والفتى نصار كامل الطيراوي، وثائر صافي، وعبد الرحمن جمعة أبو عياش، ومن غزة كلا من: ياسر بطنجي، وخالد الغزاوي، حمدان الغزاوي، ومحمد الغزاوي، عقب دهم منازلهم في المخيم، وتفتيشها.

وذكرت المصادر، أن الاحتلال اعتقل المواطن جمال داغر من منزله في قرية مزارع النوباني شمال المدينة.