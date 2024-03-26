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إيقاف المهاجم البرازيلي باربوسا لمدة عامين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 1:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 1:07 ص

أعلنت محكمة العدل الرياضية لمكافحة المنشطات في البرازيل، إيقاف المهاجم البرازيلي جابريل باربوسا لمدة عامين في أعقاب بعد التحقيق في وقائع احتيال تتعلق بالمنشطات.

ولفت باربوسا الأنظار إلى نفسه عبر سلوكه المريب خلال الاختبار المفاجئ للكشف عن المنشطات في الثامن من أبريل 2023 قبل يوم واحد من خوض فريقه فلامينجو مباراة في دوري ولاية ريو دي جانيرو، حيث تجاهل بشكل كبير مسؤولي مكافحة المنشطات الذين حضروا لإخضاع اللاعبين إلى الاختبارات، ثم أجرى الاختبار بعد ساعات من خضوع زملائه للاختبار.

واستند محامو باربوسا إلى أن العينة التي سحبت من موكلهم في ذلك الوقت كانت نظيفة، وأشاروا إلى أن السلوك غير الودي اتجاه المسؤولين لا يعني أنه تورط في واقعة خداع.

وبإمكان باربوسا الاستئناف ضد العقوبة التي ستحرمه من ممارسة النشاط الكروي حتى 25 أبريل 2025.


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