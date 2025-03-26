قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، إن المقاومة تعاملت «بإيجابية ومسئولية» مع المقترحات والمبادرات التي تلقتها بهدف الوقف التام للعدوان الإسرائيلي على غزة.

واتهم خلال كلمة متلفزة مساء الأربعاء، بمناسبة يوم القدس العالمي، الاحتلال الصهيوني بـ «الانقلاب» على اتفاق يناير الذي وقعه الوسطاء الضامنون و«رفض الانتقال للمرحلة الثانية منه واستئناف عدوانه مجددًا على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة».

وأوضح أن حماس تعاملت مع المقترحات بهدف إنجاز «الوقف التام للعدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وضمان الانسحاب الكامل من القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وإنهاء الحصار».

وتابع قائلا: «نؤكد جاهزيتنا لمواصلة العمل والمفاوضات بكل مسئولية لتحقيق أهدافنا».

وجدد المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني قائلا: «لقد آن الأوان لكي يأخذ الشعب الفلسطيني حقه واضحا وكاملا في أرضه ووطنه، وأن ينتهي الاحتلال الظالم، ونقيم دولتنا كاملة السيادة عاصمتها القدس، وعودة أهلنا ولاجئينا إلى ديارهم التي طردوا منها».

وحذر من أن «أي تجاهل أو استمرار في سياسة ازدواجية المعايير، لن يؤدي إلا لتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة؛ بل وربما على مستوى العالم».