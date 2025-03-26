﻿تأجيل زيارة وفد لبناني أمني رفيع إلى دمشق بطلب من سوريا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بتأجيل زيارة وفد أمني لبناني برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى إلى سوريا، كانت مقررة لبحث الوضع الأمني على الحدود بين البلدين.

وقال مصدر في الإدارة السورية، لقناة LBCI اللبنانية، إن «إرجاء مباحثات وزير الدفاع السوريّ مرهف أبو قصرة، مع نظيره اللبنانيّ، يعود لاقتراب موعد تشكيل الحكومة السورية، الذي سيترتب تبديلات في المسئوليات، لاسيما ضابط الارتباط السوريّ المكلف بالملف الأمني مع لبنان».

مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إرجاء مباحثات وزير الدفاع السوريّ مرهف أبو قصرة مع نظيره اللبنانيّ يعود لاقتراب موعد تشكيل الحكومة السورية الذي سيترتب تبديلات في المسؤوليات لاسيما ضابط الارتباط السوريّ المكلف بالملف الامنيّ مع لبنان — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 26, 2025

من جانبها، أفادت مصادر لقناة «الحرة»، أن المباحثات مع القيادة السورية الجديدة كان من المتوقع أن تتناول سبل الحدّ من التوتّرات الحدودية، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحرة»، أن تلك المباحثات كانت ستتطرق أيضا إلى طرق مكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية.

وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق، إغلاق 6 معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ضمن جهود مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين.



