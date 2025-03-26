 وزيرة الداخلية الألمانية ونظيرها النمساوي يجريان محادثات في عمان مع ممثلي الحكومة الأردنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الداخلية الألمانية ونظيرها النمساوي يجريان محادثات في عمان مع ممثلي الحكومة الأردنية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 11:17 ص

توجهت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى عمّان اليوم الأربعاء، لبحث قضايا الهجرة والأمن مع ممثلي الحكومة الأردنية.

ومن المقرر أن تلتقي فيزر، التي يرافقها وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، بنظيرهما الأردني مازن الفراية، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، في عمان بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتأتي الزيارة بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل فبراير الماضي، إعادة توطين سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، في دول عربية، وتحويل القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط، وهي رؤية قوبلت برفض واسع من جانب جيران إسرائيل من الدول العربية، ومن بينها الأردن.

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