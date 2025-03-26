جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، فُعلت على إثرهما صفارات الإنذار بمنطقة غلاف غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الدفاعات الجوية اعترضت أحدهما، بينما سقط آخر بمنطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا و124 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 830 شهيدًا و1787 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و183شهيدًا، و113 ألفًا و828 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.