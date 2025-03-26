تستعد الفنانة منة شلبي للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية لإعادة تقديم مسرحية "شمس وقمر" على خشبة المسرح العربي، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المقبل.

ويعد هذا العرض الثاني للمسرحية، حيث تم تقديمها سابقًا ضمن فعاليات موسم الرياض في نوفمبر الماضي.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول شخصية فتاة تُدعى قمر، تستغل الشبه الكبير بينها وبين ممثلة شهيرة على تيك توك، ويؤدي هذا التشابه إلى اختطاف الممثلة الحقيقية عن طريق الخطأ، لتبدأ رحلة مليئة بالمغامرات والمفارقات الكوميدية.

ويشترك في البطولة كلا من بيومي فؤاد ومحمود الليثي ومحمد عبد العظيم ودنيا سامي.

وعلى ناحية اخرى، تستعد منة شلبي لأكثر من فيلم سينمائي الاول هو "السلم والتعبان ٢" بالاشتراك مع عمرو يوسف واخراج طارق العريان، والثاني هو الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المناظرة الاخيرة" ومن اخراج هادي الباجوري.