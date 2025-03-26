محافظ المنيا يشارك في حفل إفطار مديرية التربية والتعليم تحت شعار تواصل وعطاء

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في حفل إفطار مديرية التربية والتعليم تحت شعار "تواصل وعطاء"، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأستاذ صابر ريان، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من قيادات المديريات والإدارات التعليمية، ومديري المدارس والمعلمين والطلاب.

في مستهل الحفل، تفقد المحافظ المعرض الذي أقامته المديرية لاستعراض إسهامات وابتكارات الطلاب، حيث استمع إلى شرح من طلاب مدارس STEM حول مشاركاتهم المتميزة في المعارض المحلية والدولية، مشيدًا بجهودهم في ابتكار وتنفيذ مشروعات علمية متطورة.

وعقب تفقد المعرض، تناول الحضور وجبة الإفطار، وحرص المحافظ على تلبية رغبة الطلاب والمعلمين في التقاط صور تذكارية معه. بعد ذلك، انطلقت فقرات الحفل التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية وطنية ودينية قدمها مجموعة من طلاب المدارس، مما أضفى أجواءً وطنية وروحانية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وفي ختام الحفل، قدمت مديرية التربية والتعليم درعها التقديري للواء كدواني تكريمًا لجهوده وما يقدمه للمحافظة وأبنائها. كما قام المحافظ بتكريم عدد من المعلمين المتميزين والطلاب المتفوقين علميًا وأصحاب المواهب الإبداعية، مشيدًا بدور المعلمين في بناء الأجيال وتعزيز روح الابتكار والتفوق بين الطلاب، ومؤكدًا على دعمه المستمر للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

