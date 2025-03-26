شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "المداح" الجزء الخامس تطورات جديدة في صراع صابر المداح (حمادة هلال) مع بنات إبليس.

شهدت الحلقة سقوط صابر في فخ جديد نُصب له بدهاء من قبل "ست الحسن"، بينما تبدأ منال (دنيا عبدالعزيز) في التحرك لحماية ابن شقيقتها رحاب (هبة مجدي)، وسط أجواء من التوتر والغموض تزداد اشتعالاً مع اقتراب المسلسل من نهايته.

ترى منال كابوسًا مرعبًا، حيث تشاهد رحاب تؤذي طفلها باستخدام السحر، ما يدفعها للاستيقاظ مفزوعة والتوجه مباشرة إلى منزل رحاب لأخذ الطفل في غفلة منها. وعندما تكتشف رحاب الأمر، تذهب إلى بيت صابر مطالبةً بابنها، إلا أن منال ترفض إعادته.

يتحول الخلاف بين الأختين إلى صراع مكشوف، وسط تهديدات صريحة من رحاب بأنها لن تسكت. في هذه الأثناء، يستمر صابر في بحثه عن الصولجان الغامض، لكن ست الحسن تدبر له فخًا جديدًا.

في اللحظة الحرجة، تظهر "تاج" في الوقت المناسب، لتتصدى لشرهم وتنقذ صابر. وتنتهي الحلقة على مشهد درامي مثير، حيث يشاهد صابر هالة ضخمة من النار أمامه، مما يترك المشاهد في حالة من الحيرة والتشويق.

مع تصاعد الأحداث، تدخل "نائلة" إلى المشهد، بينما يحاول عماد إقناعها بالعدول عن الشر. لكن سرعان ما يتضح أن اقتناعها ليس سوى خدعة مدبرة بالتنسيق مع أختها ست الحسن، مما يزيد الأمور تعقيدًا.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.