القوات الأمريكية تستهدف زورقا لمهربي المخدرات في الكاريبي وتقتل 4 أشخاص

قال الجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، إنه نفذ ضربة على زورق "لتهريب المخدرات" في البحر الكاريبي، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وذلك في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب المستمرة منذ عدة أشهر ضد من تقول إنهم مهربو مخدرات في أمريكا اللاتينية، بينما تخوض في الوقت نفسه حربا ضد إيران.

وترفع الضربة الأخيرة عدد القتلى الذين سقطوا جراء ضربات الزوارق التي نفذتها القوات الأمريكية إلى ما لا يقل عن 163 شخصا منذ أن بدأت إدارة ترامب استهداف من تصفهم بـ"إرهابيي المخدرات" في أوائل سبتمبر الماضي.

وكما هو الحال مع معظم بيانات الجيش حول العشرات من الضربات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية إنها استهدفت المهربين المزعومين على طول طرق التهريب المعروفة، دون تقديم أي دليل على أن الزورق كان ينقل مخدرات. وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة إكس زورقا يتحرك في المياه قبل أن يبتلعه انفجار شديد الإضاءة.

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، ويبرر الهجمات بأنها تصعيد ضروري لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والحد من حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة التي تحصد أرواح الأمريكيين. ومع ذلك، لم تقدم إدارته أدلة ملموسة لدعم مزاعمها بشأن قتل "إرهابيي المخدرات".