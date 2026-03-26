محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذي لإنشاء كوبري سخا العلوي مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء كوبري سخا الجديد؛ وذلك لتذليل جميع المعوقات وتسريع معدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفر الشيخ خلال بيان أن كوبري سخا الجديد يُنفذ بطول 630 مترا، ويتكون من 6 حارات مرورية في الاتجاهين بعرض إجمالي 20 مترا، ويربط بين غرب مدينة كفر الشيخ في اتجاه محلة موسى وشرق المدينة أعلى مزلقان السكة الحديد، بالإضافة إلى الربط بين محاور عاصمة المحافظة والطريق الحر (طنطا – كفر الشيخ).

وقال محافظ كفر الشيخ إن هذه المشروعات تمثل محورا مروريا حيويا يسهم في نقل حركة النقل الثقيل خارج المدن، ويقلل من الكثافات المرورية، ويحقق انسيابية الحركة، ويسهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز عوامل الأمان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز كفاءة الخدمات والمرافق الحيوية للمواطنين