البرلمان الأوروبي يدعم اتفاقا تجاريا بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

أيد البرلمان الأوروبي اتفاقا تجاريا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشرط الإيفاء بشروط معينة.

وصوتت أغلبية كبيرة من النواب الأوروبيين اليوم الخميس لصالح المضي في تنفيذ الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه العام الماضي، عقب أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وينص الاتفاق على إعفاء واردات الكثير من السلع الصناعية الأمريكية من الرسوم الجمركية مقابل التزام واشنطن بتقييد الرسوم على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بحد أقصى 15%.

وقال بيرند لانج رئيس لجنة التجارة بالبرلمان إن النواب الأوروبيين أضافوا" شبكة أمان" للاتفاق.

ووفقا لخطة البرلمان، فإنه يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بالبنود التي تم التفاوض بشأنها قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. كما يحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق تعليق الاتفاق في ظل ظروف معينة.

ومازال يتعين أن يحصل الاتفاق على موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.