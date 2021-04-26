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رسميا .. مصر في التصنيف الثاني لقرعة بطولة كأس العرب

محمد جلال
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 9:02 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 9:04 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن وجود منتخب مصر في التصنيف الثاني من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 بقطر.

وتواجد المنتخب المصري في التصنيف الثاني لقرعة كأس العرب، إلى جوار كل من السعودية والعراق والإمارات.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.


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