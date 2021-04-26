رئيس نقل النواب يشدد على ضرورة الرقابة على العاملين في السكك الحديدية

شدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد، على ضرورة وجود رقابة مشددة على جميع العاملين في قطاع السكك الحديدية وكذلك والمتابعة المستمرة من جانب المسئولين.

جاء ذلك خلال استقبال النائب عابد لوزير النقل كامل الوزير في مقر لجنة النقل بمجلس النواب قبل إلقاء الأخير بيان أمام الجلسة العامة بشأن خطط تطوير القطاع، وجهود وزارة النقل فى سرعة تطوير السكة الحديد منعا لتكرار الحوادث.

وأضاف عابد، أن السكك الحديدية بها نحو 3200 سائق قطار ومساعدين لهم، وبالرغم من وجود بروتوكول مبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي للكشف عن العاملين وإجراء الكشف الدوري عليهم، إلا أن هناك حالة من الاستهتار بين العاملين ولابد من وجود رقابة مشددة عليهم ومتابعة مستمرة من جانب المسئولين في السكك الحديدية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن حجم التطوير التكنولوجي الذي تشهده السكك الحديدية رغم وجوده لكن العنصر البشري من العاملين داخل القطاع غير قادر على استيعابه والتعاطي معه بالرغم من حجم الإنفاق على التدريب وعلى التأهيل، بالإضافة لحجم الإنفاق على الطرق، وبالتالي فنحن بحاجة إلى وجود رقابة ومتابعة مستمرة.

وكان وزير النقل قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، يطلب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكك الحديدية.