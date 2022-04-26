 زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع وتيرة تطوير البرنامج النووي لبلاده - بوابة الشروق
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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع وتيرة تطوير البرنامج النووي لبلاده

بيونج يانج - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 9:44 ص

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، عزمه تعزيز القدرات النووية لنظامه خلال عرض عسكري أقيم الليلة الماضية بميدان "كيم إيل-سونج" في العاصمة بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن كيم تعهد، خلال خطابه أثناء العرض العسكري، بتعزيز القدرات النووية للدولة بأسرع وتيرة مع احتفال كوريا الشمالية بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أن بيونج يانج ستجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت، محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهي من الوجود.

وتأسس الجيش الثوري الشعبي الكوري كقوات لحرب العصابات لمناهضة اليابان، على يد المؤسس "كيم إيل-سونج" عام 1932م.

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