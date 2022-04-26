محافظ البحيرة: 7 سيارات متنقلة محملة بالمنتجات الغذائية تجوب المحافظة

دشن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مبادرة "خير شبابنا" التي أطلقتها وزارة التموين، بالتنسيق مع مؤسسة المجلس الوطني للشباب، والتي تتضمن توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن وعلى رأسها (اللحوم- الدواجن) بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين، وتأتي محافظة البحيرة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بإطلاق 7 سيارات محملة بالسلع الغذائية والتى ستجوب القرى الأكثر احتياجاً والأماكن النائية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ جهود المحافظة في توفير كافة السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية بما يقل عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات بنطاق مدن ومراكز المحافظة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية لمحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأوضح آمنة أن المبادرة تتضمن توفير 100 سيارة نص نقل متنقلة ومجهزة لتوزيع كل المنتجات الغذائية بجميع المدن والقرى في 17 محافظة على مرحلتين بموجب من 6 إلى 10 سيارات بكل محافظة بحسب الحاجة بكل محافظة يتم توظيف من 30 إلى 40 شابا للعمل على تلك السيارات بكل محافظة بموجب ثلاثة لكل سيارة مقابل أجر مادي مجزي، مؤكدا على أهداف المبادرة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذا توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للسلع المعروضة، من حيث الجودة والأسعار.