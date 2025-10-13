 ترامب: حماس ستلتزم بوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 12:10 م القاهرة
ترامب: حماس ستلتزم بوقف إطلاق النار

وكالات
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 11:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 11:48 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة إلى الصحفيين مع وصوله إلى مقر الكنيست الإسرائيلي، إنه: "يوم عظيم، بداية جديدة كلياً، وأعتقد أنه لم يسبق أن شهدنا حدثاً كهذا".

وعندما سُئل عما سيحدث، إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية بوقف إطلاق النار، أجاب: "سيلتزمون"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ووصل الرئيس الأمريكي، إلى مقر الكنيست، لإلقاء خطاب، حيث كتب في سجل الزوار، محاطاً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته: "هذا شرف عظيم لي. يوم عظيم وجميل وبداية جديدة".

ويلقي ترامب خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي، ليصبح رابع رئيس أمريكي يقوم بذلك.

