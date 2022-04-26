 الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 1:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 1:14 ص

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل ٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٧٧١ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٤٩ شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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