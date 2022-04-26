اجتمع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب ووزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية مع السفير البريطاني بلبنان إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ريتشارد مايكلز والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا جيوم وذلك لطلب المساعدة في انتشال المركب الذي كان غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا.

جاء ذلك في أعقاب طلب مجلس الوزراء اللبناني اليوم من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس شمالي لبنان.

جاء ذلك ضمن مقررات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اللبناني التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي لبحث تداعيات حادث غرق المركب والأوضاع الأمنية في البلاد.

وطلب مجلس الوزراء اللبناني من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص، كما طلب من الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).