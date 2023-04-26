قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات هي الحل الوحيد لإحلال السلام، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما ذكر زيلينسكي والتليفزيون الصيني، اليوم الأربعاء.

وأضاف زيلينسكي أن المحادثة مع الرئيس الصيني كانت طويلة وذات مغزى.

وقال شي لنظيره الأوكراني، إن الصين سترسل مبعوثا لزيارة كييف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعكس المباحثات جهود بكين الرامية إلى لعب دور وسيط محايد فيما تستمر الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا للعام الثاني.

ومن شأن ضغط شي من أجل الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الصراع، أن يعزز مكاسب روسيا بينما تستعد اوكرانيا لشن هجوم مضاد يهدف إلى استعادة المزيد من أراضيها.

وتلتزم الصين بتعزيز محادثات السلام بأسلوب محايد، حسبما ذكر يو جون، المسئول بوزارة الخارجية الصينية في إحاطة في ساعة متأخرة من اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وأضاف أن الصين سترسل وفدا إلى أوكرانيا ودول أخرى بقيادة لي هوي، الذي كان سفير بكين لدى موسكو لمدة 10 سنوات، رغم عدم تحديد جدول أعمال للزيارة.

وقال زيلينسكي، عبر تويتر، بعد المحادثة مع الرئيس الصيني: "أعتقد أن هذه المحادثة الهاتفية، وكذلك تعيين سفير أوكرانيا لدى الصين، سيعطيان دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.