الخارجية الصينية: إجلاء الرعايا الصينيين من السودان لا يزال جاريا

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن إجلاء الرعايا الصينيين من السودان لا يزال جاريا، والعملية تتم بطريقة منظمة وآمنة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية، أنه يتم إجلاء حوالي 800 مواطن صيني إلى الدول المجاورة للسودان عن طريق البحر وأكثر من 300 آخرين عن طريق البر.

وقالت ماو إن السفارات والقنصليات الصينية في الدول المعنية أرسلت موظفين إلى الحدود لتقديم المساعدة فيما يتعلق بإجراءات الدخول وعمليات النقل التالية.

وكانت الصين قد أعلنت رسميا أمس الأول الاثنين، إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان إلى دولة مجاورة وسط عملية متواصلة، لإبعاد شعبها عن الصراع المستمر في السودان.