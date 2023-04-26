 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال في باحاته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال في باحاته

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 10:05 ص
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، ورفعوا علم الاحتلال في باحاته بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروح عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وقال شهود عيان، إن عددا من المستوطنين رفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا ما يسمى "السجود الملحميّ".

وكثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

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