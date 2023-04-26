الجيش السوداني: الموقف في جميع الولايات مستقر تماما

أعلن الجيش السوداني مساء الثلاثاء أن الموقف في جميع الولايات السودانية "مستقر تماما"، مشيرا إلى أن عدة مناطق شهدت تسليم أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع لأنفسهم ومعداتهم "استجابة لصوت العقل وحقنا للدماء".

وأضاف الجيش عبر تويتر: "الموقف العملياتي مستقر لحد كبير إلا من الخروقات التي قامت بهاالميليشيا المتمردة ومحاولاتهم القيام بعمليات تحشيد إضافية لقواتهم المندحرة من كردفان ودارفور عن طريق شارع الصادرات ومحاولة إمداد قواتهم بالذخائر من منطقة مستودعهم بالجيلي لكنها باءت جميعا بالفشل وتحولت إلى نكبات عسكرية لهم".

وتابع: "شهدت مناطق واسعة من العاصمة حوادث نهب لممتلكات المواطنين ونهب لمخازن شركة دال وسيقا وشركة إل جي بمدينة بحري، إضافة لنهب لبعض سيارات توزيع المواد الغذائية لبعض الشركات في الحاج يوسف ونهب سيارات خاصة لمواطنين في منطقة شارع الستين وأحياء متفرقة بالعاصمة".

وقال: "تجدد القوات المسلحة نداءاتها للمتمردين بالتوقف عن المشاركة في هذه الحرب غير المشروعة على الدولة وكسب احترام الشعب، وذلك بهجر صفوف التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية لتسليم أسلحتهم ومعداتهم والانخراط في صفوف الخدمة العسكرية النظامية المتقيدة بالأنظمة واللوائح والتقاليد العسكرية، وليتخذوا مواقعهم في مسيرة بناء الوطن بدلا عن أن يكونوا أداة لنشر الفوضى والتدمير. نطمئن شعبنا الأبي بأن أبناءهم في القوات المسلحة سيظلون على عهدهم وكلمتهم والاستماتة في حماية البلاد من مشروع التسلط والاستحواذ على البلاد تحت الشعارات التكتيكية الكذوب التي لم تعد تنطلي على أحد".