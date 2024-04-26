ثقافة سوهاج تقدم «ليلة في حب مصر» احتفالا بذكرى تحرير سيناء

نظم قصر ثقافة سوهاج لقاء بعنوان "ليلة في حب مصر" بمكتبة رفاعة الطهطاوي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد احتفالا بذكرى تحرير سيناء، في إطار برامج وزارة الثقافة. وأدار اللقاء الشاعر محمد فاروق رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة سوهاج.

في كلمته، أشار ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إلى أن قصة كفاح استعادة أرض سيناء ملحمة بطولية تعكس عزيمة وإصرار المصريين من أجل سلامة هذا الوطن.

وتناول الشاعر عبد الحافظ بخيت رئيس نادي الأدب المركزي بسوهاج، أحداث المعركة التي خاضتها مصر من أجل استرداد آخر جزء من أراضيها، لتعود سيناء وتعود معها فرحة المصريين.

وقدمت د. رشا إسحق - عضو المجلس الأعلى للثقافة، التحية للجيش المصري الذي حقق نصرا غاليا في السادس من أكتوبر، مشيدة بدور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء من خلال مثل هذه اللقاءات التنويرية.

وتوجه أحمد صابر مدير القصر بالتحية للجنود البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مؤكدا أهمية الاحتفال بتلك المناسبة الغالية التي تتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

هذا وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج، أمسية شعرية بعنوان "في عشق الوطن" تضمنت إلقاء باقة متميزة من القصائد الوطنية بمشاركة الشعراء عبد الرحمن الشريف، سمير ظريف، وعبد النبي حسين، وعدد من المواهب الأدبية الشابة.

واختتم اليوم بتكريم الموهوبين بنادي أدب الطفل بقصر ثقافة سوهاج، بمنحهم شهادات تقدير، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.