منطقة الإسكندرية الأزهرية: اعتماد جميع معاهد المحافظة من هيئة ضمان الجودة

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اعتماد جميع المعاهد الأزهرية التي تم مراجعتها الفصل الدراسي الأول من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وذلك في ظل ما يشهده التعليم الأزهري والأزهر الشريف من طفرة كبيرة وتطوير وتحديث تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب رئيس منطقة الإسكندرية عن خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجميع قيادات الأزهر، على ما يقدمونه من دعم للمناطق والمعاهد الأزهرية وما يشهده الأزهر من طفرة في التطوير والتحديث المستمر، كما وجه الشكر لإدارة الجودة بالمنطقة وجميع العاملين بها برئاسة ابتسام درويش، على الجهود المتواصلة و المكثفة والتى ترجمت فى هذا النجاح الكبير، كما تقدم الدكتور عيد العزيز، بخالص التهاني القلبية للمعاهد المعتمدة.

وأشارت ابتسام درويش مديرة الجودة ، إلى أن منطقة الإسكندرية الأزهرية تقدمت بأربعة معاهد من مرحلتين تعليميتين لنيل الجودة والاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣م /٢٠٢٤م، نجحت جميعها فى اجتياز المعايير والحصول على الاعتماد.

وأوضح مديرة الجودة، أن المعاهد الأزهرية التى نجحت في الحصول على الاعتماد هي: معهد فتيات سموحة النموذجي الإعدادي، ومعهد فتيات عمر الفاروق النموذجي الإعدادى، ومعهد محمد رجب الابتدائي، ومعهد سموحة النموذجي الإبتدائي.

وأكدت مدير الجودة، أن منطقة الإسكندرية ماضية بقوة في توفير معايير الجودة والاعتماد لأكبر عدد من معاهد المنطقة.

من جانبه، أعرب أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب عن شكره وامتنانه لجميع من ساهم في هذا النجاح، من مديري إدارات ومديري مراحل وأعضاء فنيين وموجهي عموم وموجهين، ومديري الإدارات التعليمية، وجميع العاملين بها، مؤكدًا على الدور الذي بذلته إدارتي التعليم الإعدادي والابتدائي وإدارة التعليم النموذجي، وإدارة الكتب والمكتبات والإدارة الهندسية وإدارة التوريدات والكمبيوتر التعليمي، بالإضافة إلى أمن المنطقة والخدمات المعاونة، فضلًا عن المشاركة الفعالة من أولياء الأمور في تحقيق هذا الإنجاز.