وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأوضح الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش، أن الدفعة الجديدة تضم 20 من أطباء الجامعات في تخصصات "الباطنة، والجهاز الهضمي، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والتخدير، وجراحة القلب، والصدر، والتجميل، والعظام، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة، وطب الأورام، والأوعية الدموية.

وأضاف أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحي، بالإضافة إلى أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

وأوضحت ميرفت عبدالجواد منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة تضم تخصصات "جهاز هضمي ومناظير، جراحة عامة، جراحة تجميل، جراحة مخ وأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة".



